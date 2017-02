Wien: Polizei fand bei Islamist Spuren von TNT

Vor der Razzia gegen radikale Islamisten im Jänner in Wien und in Graz hat die Polizei bei einem der Verdächtigen Sprengstoffspuren gefunden. Wie die "Presse" berichtet, wurden am Türknauf der Wohnung des Mannes in Wien- Floridsdorf Spuren von TNT entdeckt. Woher diese stammen, sei unklar. Der Sprengstoffwischtest wurde von der Kripo im Rahmen von Observationen und Abhörungen vor dem Zugriff durchgeführt.