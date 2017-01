Wien: Obdachlose Frau verbrannt, Mann verletzt

Am Montagabend wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien, der Wiener Rettung und der Polizei zu einem Einsatz in den zehnten Bezirk gerufen. Als die Helfer eintrafen, bot sich ihnen ein schreckliches Bild: In der Nähe eines Parkplatzes stand eine Frau in Flammen, sie erlag noch am Einsatzort ihren Verletzungen.