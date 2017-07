Wien: Mutter mit Kinderwagen von Pkw erfasst

Der Kinderwagen mit dem Baby sei umgestürzt, sagte Rettungssprecherin Corina Had. Die Kleine und ihre Mutter wurden in ein Spital gebracht. Der Unfall ereignete sich kurz nach 22 Uhr auf der Höhe Comeniusgasse. Die 28- jährige Pkw- Lenkerin gab an, dass die Mutter mit dem Kinderwagen unvermittelt auf die Fahrbahn getreten war. Sie habe zwar noch gebremst, den Unfall aber nicht mehr verhindern können, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer unter Berufung auf die Angaben der Frau.

Tödlicher Unfall mit Kinderwagen in Deutschland

Erst vor ein paar Tagen kam es in Deutschland zu einem ähnlichen Unfall, bei dem ein einjähriges Mädchen starb . Ein Autofahrer geriet in Hagen auf den Gehweg und erfasste ebenfalls einen Kinderwagen. Der vierjährige Bruder des getöteten Mädchens erlitt schwere Verletzungen.

Schrecklich: Ein einjähriges Kind ist tot, der vierjährige Bruder schwer verletzt. Foto: APA/Kai-Uwe Hagemann