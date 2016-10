Wien: Muslimischer Gedenkzug sorgt für Aufsehen

Angeführt von zwei Polizeiautos zogen die Teilnehmer des Gedenkzuges - Männer, Frauen sowie zahlreiche Kinder, die Plakate in Händen hielten - durch die Wiener City.

Enkel des Propheten und Märtyrer

Der Prophetenenkel Hussein wurde am 10. Oktober 680 in der um das Kalifat geführten Schlacht von Kerbela - sie steht für den Kampf zwischen Gut und Böse - getötet. Truppen des damaszenischen Kalifen Yazid I. hatten ihn im Gefecht gestellt. Hussein ging danach als Märtyrer in die Geschichte ein und wird als dritter Imam angesehen. Sein Tod besiegelte die endgültige Trennung zwischen Schiiten und Sunniten.