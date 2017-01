Wien: Mieter verursacht gewaltige Gasexplosion

Wie die Polizei gegenüber krone.at bekannt gab, liege der Einsatzort in der Hernalser Hauptstraße 210 bei der Ecke zur Kainzgasse. Ort der Explosion war nach Angaben der Feuerwehr eine Erdgeschoßwohnung in einem hofseitigen Gebäudeteil des Hauses. Insgesamt 14 Menschen wurden kurz nach der Alarmierung um 7.50 Uhr aus dem betroffenen Gebäude und dem Nachbarhaus evakuiert.

"Wohnungsmieter wusste von Delogierung"

Durch die Wucht der Explosion waren zahlreiche Fenster zerborsten, Teile des Gebäudes stürzten ein, auch ein Brand brach aus. Die Rauchschwaden waren weithin sichtbar. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Einsatzkräfte der Rettung und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Areal wurde ab derGasse großräumig abgesperrt.

Laut "Krone"- Informationen hatte in dem Wohnhaus ein Gerichtsvollzugstermin stattgefunden. Es ging um die Delogierung des 55- Jährigen. Dieser dürfte über Nacht absichtlich Gas in die Wohnung strömen gelassen haben. Möglicherweise wollte der Mann - er befand sich allein in der Wohnung - seinem Leben auf diese Weise ein Ende setzen. "Klar ist, dass der Wohnungsmieter von der Delogierung gewusst hat", sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Denkbar wäre auch, dass sich der 55- Jährige so gegen die Delogierung wehren wollte.

Die Explosion ereignete sich im Bereich der Hernalser Hauptstraße bei der Ecke zur Kainzgasse. Foto: Googlemaps.com, krone.at-Grafik

Funkenflug löste Detonation aus

Beim Aufbohren des Türschlosses bei der Wohnungsöffnung - vor der Tür standen neben dem Gerichtsvollzieher der Hausverwalter, eine Frau und ein Schlosser - kam es zu Funkenflug, der das explosive Luft- Gas- Gemisch entzündet haben dürfte. Der Hausverwalter, ein Jurist aus Wien, wurde dabei schwerst verletzt und verstarb wenig später am Weg ins Spital.

Der Mieter (55), der als tatverdächtig gilt, die Explosion vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt zu haben, wurde ebenfalls verletzt. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Baby von Mauerteilen getroffen

Das Baby, ein Mädchen, wurde in einer Nachbarwohnung von Mauerteilen am Kopf getroffen. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung an Ort und Stelle kam das Kind in ein Krankenhaus. Dort gaben die Ärzte vorsichtig "leichte Entwarnung": Die Verletzungen seien zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich, berichtete Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung.

Die beiden schwer verletzten Männer trugen Knochenbrüche bzw. auch innere Verletzungen davon. Weitere fünf Menschen wurden von der Rettung u.a. mit Prellungen, Abschürfungen oder Brüchen in Spitäler gebracht, andere mit leichteren Verletzungen wurden am Einsatzort medizinisch betreut.

Die Brandwohnung wurde noch am Vormittag auf statische Schäden untersucht. Das Gebäude sei aus aktueller Sicht nicht einsturzgefährdet, hieß es. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot ausgerückt. Unter anderem waren 80 Mitglieder der Wiener Berufsfeuerwehr mit 25 Fahrzeugen, ein Teil des Katastrophenzugs der Berufsrettung, die Polizei in großer Zahl, die Akutbetreuung der Stadt Wien sowie der Peer Support des Innenministeriums, der Polizisten nach stark belastenden Einsätzen unterstützt, in Aktion.

Ersatzverkehr bei Öffis

Wegen des Vorfalls im Bereich Hernalser Hauptstraße 210 fuhr die Linie 43 nur zwischen Schottentor und Wattgasse. Ein Ersatzverkehr mit Autobussen zwischen Dornbach und Neuwaldegg wurde eingerichtet. Ersatzweise standen auch die Linien 10A und 44 zur Verfügung.