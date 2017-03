Wien: Mann in Sadomaso- Lokal niedergestochen

Weil sie sich über die Verwendung eines Sexspielzeuges nicht einig wurden, sind zwei Männer in der Nacht auf Sonntag in einem Sadomaso- Lokal in der Köstlergasse im Wiener Bezirk Mariahilf in Streit geraten. Ein 46- Jähriger zog daraufhin gleich zwei Messer und stach mehrmals auf seinen Kontrahenten ein. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht, der Täter wurde noch an Ort und Stelle festgenommen.