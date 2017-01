Wien: KAV- Boss reagiert mit Zynismus auf Kritik

Dauerbaustelle Krankenhaus Nord, der Gangbetten- Skandal und massive Mängel in der Krebstherapie in seinen Häusern - Udo Janßen, Generaldirektor des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV), ist ständiger Kritik ausgesetzt. Ihn selbst scheint das kaltzulassen: Am Montag fiel er wieder durch besonderen Zynismus auf.