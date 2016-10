Wien: Jetzt streiten alle um die Mindestsicherung

Angesichts dieser Häufung politischer Störfeuer wird schnell klar, wieso eine bundesweite Lösung bei der Mindestsicherung so lange auf sich warten lässt. Vor allem Sozialstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) und ÖVP- Klubobmann Reinhold Lopatka - nicht gerade die besten Freunde - schenken sich momentan nichts.

"Mögliche Summe von 36.593,76 Euro im Jahr"

Nach den Kommentaren der beiden in der "Krone" ging es auch schon los. Die Stadt will Lopatkas Beispiel vom Hassprediger mit der Mindestsicherung so nicht stehen lassen: "In der Regel sind es nur arbeitsunfähige und ältere Personen, die die Mindestsicherung 14 Mal erhalten, zudem gibt es zweimal eine Sonderzahlung für die Erwachsenen, nicht für die Kinder. Macht eine mögliche Summe von 36.593,76 Euro im Jahr." Lopatka wiederum brachte, wie berichtet, eine Summe von 4900 Euro pro Monat ins Spiel.

Kaum "Aufstocker" durch Arbeitsleistung

Das war's aber noch nicht. Lopatka will Wehsely Folgendes ausrichten: "Jene, die nicht ausschließlich von der Mindestsicherung leben, also sogenannte 'Aufstocker', bekommen die Mindestsicherung vor allem auf Unterhaltsleistungen oder auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung. Die wenigsten erhalten den aufgestockten Betrag aufgrund von Arbeitseinkünften!"

"Eine Scheibtruhe voller Steuergeld

Er darf nicht sein, dass bei der Mindestsicherung jeder Landeskaiser macht, was ihm in den Sinn kommt", wettert auch NEOS- Wien- Klubobfrau Beate Meinl- Reisinger. Und dass Wien sich mittlerseile selbst zu einem "Sozialfall" gemacht habe, ortet der Wiener ÖVP- Chef Gernot Blümel: "Die aktuellen Zahlen belegen das!"

Wieso die Kosten so explodiert sind, ist für FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache klar: "Asylwerbern, Asylanten und subsidiär Schutzberechtigten führt Rot- Grün unser Steuergeld mit der Scheibtruhe nach." Sein Drei- Punkte- Plan:

Streichung der Mindestsicherung für Asylanten und subsidiär Schutzberechtigte und Umstellung auf Grundversorgung

Umwandlung der Grundversorgung auf Sachleistungen

Verpflichtende Sozialarbeit und gemeinnützige Tätigkeiten für Asylanten, Schutzberechtigte und Asylwerber ohne Bezahlung.

