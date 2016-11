Wien: "Geheimtreffen" zwischen Faymann und Schulz

Schulz landete am frühen Abend am Flughafen Wien- Schwechat, von dort ging es direkt ins Landtmann. Wie Insider vermuten, ist die Wahlschlacht um die Hofburg ein großes Thema beim Treffen mit Faymann, an dem auch der deutsche SPD- Vizekanzler Sigmar Gabriel teilnimmt. Gut möglich, dass an einer gemeinsamen Strategie der Sozialdemokraten für eine "Last- Minute"- Unterstützung Van der Bellens in den letzten Tagen des Wahlkampfs gebastelt wird.

Martin Schulz, Sigmar Gabriel, Werner Faymann (v.l.) am Montagsabend im Café Landtmann. Foto: Euler-Rolle

Video: Geheimtreffen zwischen Faymann und Schulz

Schulz will auch Faymann- Nachfolger Kern treffen

Insider vermuten, dass Schulz und Gabriel auch noch ein Treffen mit Faymann- Nachfolger Christian Kern (SPÖ) planen. Bekanntlich forciert auch Kern eine Wahl Van der Bellens.

Christian Kern und mit Martin Schulz Foto: APA/BKA/ANDY WENZEL

Schulz warnte schon im Mai vor Wahlsieg Hofers

Es ist kein Geheimnis, dass sich auch die ranghöchsten EU- Politiker in Brüssel einen Sieg von Van der Bellen bei der Stichwahl am 4. Dezember wünschen. Schulz warnte schon vor der ersten Stichwahl im Mai vor einem Sieg des FPÖ- Kandidaten Norbert Hofer: "Wenn die extremistische Rechte die Wahlen in Österreich und in Europa gewinnt, wird dies Europas Charakter ändern. Die große Mehrheit der Menschen in Europa will nicht diesen Wandel. Das ist jedoch eine stille Mehrheit, wenn sie akzeptiert, dass diejenigen, die die Grenzen wollen, die Wahlen gewinnen. Wer für Europa ist, muss mobil machen, genau wie jene, die dagegen sind", so Schulz damals in einem Interview mit dem italienischen TV- Sender RAI 3.

Um Ex- SPÖ- Kanzler Werner Faymann wurde es zuletzt recht ruhig. Am heurigen 9. Mai trat er mangels geschlossenen Rückhalts in der eigenen Partei angesichts von Problemen wie der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit oder den Streitigkeiten in der Flüchtlingspolitik zurück. Anfang September trat er dann seine neue, ehrenamtliche Tätigkeit als Sondergesandter der UNO an.