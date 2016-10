Wien: Frau (22) mit Auto gerammt - schwer verletzt

Die junge Frau war laut Zeugenaussagen nach einem Besuch einer bekannten "Balkan- Disco" in der Daumegasse mit mehreren Männern in Streit geraten, da sie einen von ihnen zuvor abgewiesen hatten. Ein Freund der Frau entschärfte die Situation, indem er ankündigte, man werde jetzt wie ausgemacht heimfahren, außerdem informierte er ihren Bruder, der sich noch im Club aufhielt, berichtete Polizeisprecher Christoph Pölzl. Mehrere Umstehende hätten geholfen, die Auseinandersetzung verbal beizulegen. Die in Wien lebende Serbin ging daraufhin gemeinsam mit einer Freundin in Richtung der Bushaltestelle in der Grenzackerstraße.

Wagen gezielt auf Gehsteig gelenkt

In diesem Moment dürfte einer der Männer, der bei dem Streit dabei gewesen war, mit seinem Wagen herangerast sein. Er lenkte den Peugeot mitten auf den Gehsteig und erfasste die 22- Jährige mit voller Wucht. Die Annahme, dass der Lenker direkt auf die Frau am Gehweg zugefahren sein könnte, legten neben den Zeugenaussagen die gefundenen Beschleunigungsspuren am Asphalt nahe. Anschließend ergriff der Mann mit dem Auto Richtung Laxenburgerstraße die Flucht.

Die Frau blieb schwerst verletzt zurück. Sie wurde mit Verdacht auf Schädelbruch, Schädelhirntrauma und ein Trauma der Wirbelsäule in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte sie stabilisiert werden. Mittlerweile ist die 22- Jährige außer Lebensgefahr, jedoch noch nicht einvernahmefähig. Die Fahndung nach dem Täter läuft auf Hochtouren, ermittelt wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes, so Pölzl.

Mehrere Passanten anvisiert

Erst am Donnerstagvormittag war ein 21- jähriger Österreicher mit türkischen Wurzeln ebenfalls in Favoriten mit seinem Auto auf gleich mehrere Menschen zugerast. Wie durch ein Wunder wurde bei der Wahnsinnsfahrt niemand verletzt. Der Mann, der während der Fahrt mehrmals "Allahu Akbar" aus dem Fenster gerufen und einen Koran auf der Rückbank liegen hatte, wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt.