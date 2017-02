Wien: Feuerwehr suchte Gasleck bei der Karlskirche

Anrainer hatten Alarm geschlagen, da sie in einem Institutsgebäude der Technischen Universität starken Gasgeruch wahrgenommen hatten. Das Gebäude wurde daraufhin zur Sicherheit evakuiert.

Foto: Andi Schiel

Messungen ergaben, dass die undichte Stelle in der Leitung jedoch vor dem Gebäude liegen müsse, so der Feuerwehrsprecher noch am Freitagabend.

Foto: Andi Schiel

Wie der ORF am Samstag berichtete, war ein undichtes Rohrverbindungsstück in der Erdgas- Hauptleitung in der Argentinierstraße Schuld am Gasaustritt. Am Vormittag konnte dieses chemisch abgedichtet werden.

Foto: Andi Schiel

Das betroffene Gebäude der TU wurde wieder freigegeben. Explosionsgefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, werden die Wiener Netze in dem Bericht zitiert.

Foto: Kurt Raunjak

Foto: Kurt Raunjak

Foto: Kurt Raunjak