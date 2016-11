Wien: Ex- Boxweltmeister als Elfenbein- Schmuggler

Riesenerfolg der heimischen Zollfahndung des Finanzamtes im Kampf für den Artenschutz: 564 Kilo geschmuggeltes Elfenbein konnten sichergestellt werden! Bis zu zwei Meter lange Stoßzähne von streng geschützten Elefanten bzw. illegale Schnitzereien lagerten in zwei Wohnungen eines Ex- Boxweltmeisters in Wien.