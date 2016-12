Wien: Erneut droht Demo- Chaos am Adventsamstag

Am Samstag herrscht wieder Demo- Großalarm in Wien: Während in der City am letzten Adventsamstag eingekauft werden kann, findet gleichzeitig am Heldenplatz eine Demo von Syrern zur Lage in Aleppo statt. Die Polizei rechnet mit "Störaktionen" durch die erwarteten 2000 Teilnehmer. Gleichzeitig zieht eine Gruppe am "Tag der kurdischen Flagge" vom Karlsplatz zum Parlament. Der Handel stöhnt, auch ein Verkehrschaos scheint vorprogrammiert.