Wien- Ergebnisse: So wählte unsere Bundeshauptstadt

Klarer hätte das Ergebnis der Wiederholung der Bundespräsidentenstichwahl in Wien kaum ausgehen können: In allen 23. Gemeindebezirken der Bundeshauptstadt ging der Sieg an Alexander Van der Bellen. In Neubau erzielte der unabhängige Kandidat mit 81,02 Prozent der Stimmen sein bestes Ergebnis. Am schlechtesten schnitt der nun gewählte Bundespräsident im Bezirk Simmering (50,84 Prozent) ab. Ingesamt stimmten in der Bundeshaupstadt 63,60 Prozent der Wähler für Van der Bellen, lediglich 36,40 Prozent der Stimmen gingen an Hofer.