Wien- Döbling verbietet Koran- Verteilungen

An mehreren Orten Wiens haben Verteilaktionen von Gratis- Koranen bislang für Aufregung gesorgt. Zumindest in Döbling ist damit vorerst Schluss: Nach einem Antrag der freiheitlichen Bezirksvertretung dürfen Vertreter der islamischen "Lies!"- Stiftung auf öffentlichen Plätzen künftig keine Korane mehr verteilen, berichtet "Heute".

Foto: Klaus Loibnegger, Kronen Zeitung (Archivbild)

Den "Lies!"- Aktivisten wird vorgeworfen, durch ihre Arbeit auch Mitglieder für den IS zu rekrutieren. Nach aufsehenerregenden Aktionen auf der Mariahilfer Straße und am Stephansplatz tauchten die Muslime Ende Juli auch in Döbling auf. Sehr zum Unwohl der Anrainer. Es hagelte Proteste, jetzt reagiert die Bezirksvorstehung.