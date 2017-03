Wien: Bim- Entführer (36) zu Geldstrafe verurteilt

Jener ehemalige Mitarbeiter der Wiener Linien, der im Jänner dieses Jahres im Bezirk Liesing eine Straßenbahn entführt hatte, ist am Montag verurteilt worden. Der 36- Jährige muss eine Geldstrafe in Höhe von 960 Euro berappen - tut er dies nicht, muss er 120 Tage in Haft.