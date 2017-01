Wien: Bei Sozialhilfe droht Milliarden- Desaster

In dem jetzt auszugsweise der "Krone" vorliegenden Rohbericht über die Wiener Mindestsicherung dokumentieren die Prüfer auch, was von Rot- Grün bisher bestritten wurde: dass nämlich in vielen Fällen die Sozialgeld- Bezüge zu hoch seien.

Ein Beispiel dazu im Bericht: Ein erwerbsloses Paar mit fünf Kindern erhält in Wien 2000 Euro Mindestsicherung und kommt mit der Familienbeihilfe und dem Kindergeld dann auf einen Netto- Monatsbezug von 3200 Euro. Außerdem sei die Kontrolle der Angaben vieler Mindestsicherungsbezieher "unvollständig" oder werde oft ganz unterlassen ...

Auch Job- Verweigerer erhalten gleich viel Geld

Weiterer Kritikpunkt: Die Reduzierung von AMS- Bezügen als Sanktion auf die Verweigerung eines Job- Angebots bringe nichts - der Verlust an AMS- Geld werde in Wien prompt mit der Mindestsicherung ausgeglichen. Die "Strafmaßnahme" sei daher wirkungslos.

Und der Rechnungshof hat kalkuliert, wie dieses System den Steuerzahler auch künftig belasten wird: Kostete die Mindestsicherung im Jahr 2011 noch 362 Millionen Euro, stiegen die Ausgaben 2016 auf bereits 665 Millionen Euro und werden bis 2020 auf 1,6 Milliarden Euro explodieren.

Noch- Sozialstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) wollte den Rechnungshof- Rohbericht nicht kommentieren.

Kommentar von Richard Schmitt:

Als im Herbst ein MA- 40- Mitarbeiter als "Whistleblower" in der "Krone" die harte Wahrheit über die Missstände beim Mindestsicherungs- System berichtet hat , zweifelten die SPÖ- Sozialstadträtin und einige Parteikollegen ja die Existenz des Informanten an. Die Existenz des Bundesrechnungshofes wird nun hoffentlich außer Streit stehen.