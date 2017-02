Wien: 20 Tschetschenen schon wieder frei

20 der insgesamt 22 Tschetschenen, die am Freitagabend am Wiener Donauinselplatz festgenommen wurden, befinden sich wieder auf freiem Fuß. Alle Beteiligten wurden aufgrund der Beteiligung an einer kriminellen Organisation angezeigt. Zudem gab es eine Anzeige nach dem Waffengesetz. Insgesamt wurden zehn Hausdurchsuchungen durchgeführt.