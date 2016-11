Wien: 13- Jährige von neun Securitys missbraucht

Wie Polizeisprecher Patrick Maierhofer Dienstagmittag gegenüber krone.at bestätigte, sei der Fall nach einem Spitalsbesuch des jungen Mädchens ins Rollen gekommen. Die 13- Jährige habe sich dort den behandelnden Medizinern anvertraut.

Der erste Kontakt mit den neun Männern habe dem Sprecher zufolge im Wiener Einkaufszentrum The Mall stattgefunden, alle seien dort als Security- Mitarbeiter beschäftigt gewesen. Seit August sei es dann immer wieder zu sexuellen Handlungen zwischen der 13- Jährigen und den neun Männern gekommen, so der derzeitige Ermittlungsstand. "Ob es womöglich noch mehr Verdächtige gibt, werden die weiteren Erhebungen zeigen", so der Sprecher.

"In einer ersten Befragung gaben die Verdächtigen an, dass sich das Mädchen als 19- bzw. 20- Jährige ausgegeben hat. Dass sie erst 13 Jahre alt war, wollen sie nicht gewusst haben", so Maierhofer gegenüber krone.at. Immer wieder sei es zu Treffen gekommen und dabei auch zu sexuellem Kontakt. Diese hätten entweder im Einkaufszentrum selbst oder in der unmittelbaren Umgebung stattgefunden, so der Sprecher weiter.

The Mall in Wien-Landstraße Foto: stadt-wien.at

"Sexueller Kontakt auf freiwilliger Basis"

Wichtig jedoch: "Die Treffen und der sexuelle Kontakt zwischen den insgesamt zehn Beteiligten soll auf freiwilliger Basis passiert sein", berichtet Maierhofer. "In der Erstbefragung hat das Mädchen das auch bestätigt und überdies auch noch angegeben, dafür Geld erhalten zu haben. Dies wurde auch seitens der neun Verdächtigen in deren Befragung bestätigt."

Die Security- Mitarbeiter wurden vorläufig auf freiem Fuß angezeigt. Die Begründung: "Derzeit wird auch seitens der Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, dass das Mädchen ihnen gegenüber tatsächlich angegeben hat, dass sie volljährig ist. Sie wurden daher nicht in Haft genommen. Dennoch besteht gegen die neun Verdächtigen jetzt natürlich eine Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs Unmündiger, da das Mädchen erst 13 Jahre alt ist", erklärt Maierhofer. Die Schuldfrage müsse das Gericht feststellen. "Die Ermittlungen in dem Fall laufen jedenfalls auf Hochtouren."

Geschäftsführung trennte sich von Security- Firma

Seitens der Geschäftsführung des Einkaufszentrums wurden bereits Maßnahmen ergriffen. Man bedauere den Vorfall zutiefst, heißt es in einem offiziellen Statement. Man habe sich gleich nach Bekanntwerden des Vorfalls von der Security- Firma getrennt.