Wie grün sind eigentlich noch die Wiener Grünen?

Vorbei die Zeiten, in denen sich die Grünen an Bäume gekettet haben, jetzt werden diese niedergesägt. Spätestens nach dem Baummassenmord in Steinhof fragen sich auch viele Wähler der Ökos: Wie grün ist die Partei von Maria Vassilakou überhaupt noch? Heute zählen Versicherungskonzerne und millionenschwere Immo- Deals.