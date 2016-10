Wettlokal in Innsbruck von Vermummtem überfallen

In Innsbruck ist in der Nacht auf Mittwoch ein Wettlokal überfallen worden. Ein teilweise vermummter Mann forderte von der allein anwesenden 19- jährigen Mitarbeiterin auf Englisch Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung, als er einen höheren vierstelligen Geldbetrag ausgehändigt bekam. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos.