Wetterprognose: Bis zu 20 Grad durch Föhnsturm

Am Freitag ist es laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik nördlich des Alpenhauptkamms sowie im Norden und Osten meist sonnig und trocken. Oft ziehen nur dünne Schleierwolken durch, die den Himmel zeitweise milchig einfärben. Auch im Süden und Südosten startet der Tag sonnig und trocken, im Tagesverlauf ziehen jedoch von Süden zunehmend dichte Wolken auf. Vor allem im Grenzgebiet zu Italien sind lokale Regenschauer nicht völlig auszuschließen. Die vorherrschende Windrichtung ist Ost bis Südwest, aus ihr weht der Wind mäßig bis lebhaft. Alpennordseitig frischt bereits zunehmend föhniger Südwind auf. Die Temperaturen steigen von minus fünf bis plus vier Grad in der Früh im Tagesverlauf auf zehn bis 17 Grad.

Foto: APA/ARTINGER Guenter

Am Samstag liegt der Ostalpenraum an der Vorderseite eines kräftigen Tiefs mit dem Kern über Frankreich in einer kräftigen Süd- bis Südwestströmung. Mit ihr stauen sich südlich des Alpenhauptkamms Wolken, die vor allem in Osttirol und Oberkärnten immer wieder auch Regen bringen. Nördlich der Alpengipfel präsentiert sich das Wetter mit zum Teil stürmischem Südföhn überwiegend sonnig und trocken. Lediglich dünne hohe Wolken schirmen den Sonnenschein zeitweise ab und sorgen für das bei Föhnlagen typisch diffuse Sonnenlicht. Erst gegen Abend machen sich im äußersten Osten auch ein paar dichtere Wolken bemerkbar. Die vorherrschende Windrichtung ist Südost bis Südwest, aus ihr weht der Wind im nördlichen Alpenvorland sowie auch am Alpenostrand lebhaft bis stürmisch. In der Früh umspannen die Temperaturen minus ein bis plus sieben Grad, die Tageshöchstwerte sind mit zehn bis 20 Grad erreicht. Am wärmsten wird es in den Föhnstrichen.

Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttner

Im Süden sowie entlang des Alpenhauptkamms regnet es am Sonntag aus starker Bewölkung immer wieder, teils auch anhaltend. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 900 und 1300 Metern Seehöhe. Im übrigen Land ist es zumindest zeitweise sonnig und trocken, im Norden können vormittags noch einzelne Regenschauer durchziehen. Der Wind weht schwach bis mäßig, anfangs aus Ost bis Süd, später zunehmend aus westlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen null und neun, die Tageshöchstwerte zwischen acht und 14 Grad.

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand (Symbolbild)

Mit dem Durchzug einer Störungszone stellt sich am Montag wechselhaftes, windiges und weniger mildes Wetter ein. In ganz Österreich sind tagsüber Regen- und Schneeregenschauer zu erwarten. Die Schneefallgrenze liegt in der Früh zwischen 600 Metern im Westen und 1000 Metern im Süden, bis zum Abend liegt sie im ganzen Land um 800 Meter Seehöhe. Kurze sonnige Auflockerungen gibt es aber genauso nahezu überall, dazu weht entlang des Alpenhauptkamms und nördlich davon starker Wind aus Westen. Die Frühtemperaturen umspannen minus zwei bis plus drei, die Tageshöchstwerte fünf bis elf Grad.