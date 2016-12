Wetter: Silvesternacht wird landesweit sternklar

Der Wettergott zeigt sich zum Jahreswechsel von seiner gnädigen Seite. Zwischen Boden- und Neusiedler See scheint zu Silvester tagsüber die Sonne, in der Nacht bleibt es sternenklar - und eiskalt! In den schneebedeckten Alpentälern werden laut Wetterdienst UBIMET Temperaturen von bis zu minus 15 Grad erwartet: "Der Blick auf die Feuerwerke könnte nicht besser sein", prophezeit Meteorologe Manfred Spazierer. Im Osten sorgte der Wintereinbruch der letzten Tage allerdings für zahlreiche Feuerwehreinsätze.

Ins Schleudern geraten und überschlagen

Winterliche Bedingungen wurden etwa einem Lenker auf der waldreichen Landesstraße bei Bernstein im Burgenland zum Verhängnis: Der Kleintransporter geriet auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und überschlug sich. Auf dem Dach blieb der Wagen im Graben liegen. Der Mann am Steuer konnte sich selbst aus dem Unfallwrack befreien. Mittels Seilwinde musste die alarmierte Feuerwehr aus Bernstein das Fahrzeug bergen. Eineinhalb Stunden dauerte der Einsatz.

Immer wieder kommt es in Ostösterreich wegen der winterlichen Fahrbahnverhältnisse zu Unfällen. Foto: FF Bernstein

Foto: FF Bernstein

Enorme Lawinengefahr

Wintersportler wiederum kommen voll auf ihre Kosten. Der Schnee der letzten Tage garantiert bestes Skivergnügen, zum Teil besteht allerdings enorme Lawinengefahr. Ab Montag stellt sich das Wetter dann um, es setzt neuerlich Schneefall ein.

Oliver Papacek, Kronen Zeitung/krone.at