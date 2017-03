Westbahnhof: ÖBB und Polizei sorgen für Sicherheit

Gemeinsam für noch mehr Sicherheitsgefühl: Die Wiener Polizei und die ÖBB- Verantwortlichen setzen beim teilweise in Verruf geratenen Wiener Westbahnhof auf noch mehr Präsenz. Bei einer Aktion am Freitag zeigten Polizei und ÖBB Flagge. Viele Fahrgäste stiegen gleich mit einem besseren Gefühl in den Zug ein.