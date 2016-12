Westbahn zieht sich aus Bus- Geschäft zurück

Die Westbahn, mit dem Großaktionär Hans Peter Haselsteiner privater Konkurrent der ÖBB, zieht sich aus dem Geschäft mit dem Bustransport zurück. Die Westbahn- Mutter Rail Holding AG hat ihren 49- prozentigen Anteil an der Westbus GmbH an Blaguss verkauft. Blaguss hielt schon bisher die Mehrheit an dem Joint Venture und wird damit alleiniger Inhaber und Betreiber, hieß es am Dienstag.