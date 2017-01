Wer profitiert von diesem Koalitionspoker?

Auch am Samstag haben SPÖ und ÖVP wieder über das neue Regierungsprogramm verhandelt. Und schon so wie in den Tagen zuvor war die Stimmung in den Lagern der Koalitionsparteien schwankend. Einmal sachlich, einmal frustriert, dann wieder aufgebracht und zeitweise auch am Rande des Nervenzusammenbruchs. Man schramme entlang der Ziellinie, sagen die einen. Die anderen, man stehe kurz vor dem Abbruch und dem "Aus" für die Koalition. Was wirklich ist, kann keiner sagen. Aber wie jede Krise, bringt auch diese Gewinner und Verlierer hervor.