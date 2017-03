"Wenn Pröll aufhört, ist eine Neuwahl nötig"

In knapp drei Wochen wird Erwin Pröll die Regentschaft in der niederösterreichischen ÖVP an Johanna Mikl- Leitner übergeben, voraussichtlich im April auch das Landeszepter. Dieser Schritt ruft nun Juristen auf den Plan. Deren brisante Rechtsansicht: "Eigentlich wäre eine Neuwahl nötig, wenn Landeshauptmann Pröll vorzeitig zurücktritt."