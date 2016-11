Welttoilettentag: In Steyr ist Spülen am teuersten

Die Bewohner von Steyr in Oberösterreich zahlen am meisten für das Spülen am "Stillen Örtchen", am günstigsten spült es sich ganz im Westen Österreichs, nämlich in Dornbirn. Wien liegt beim Spülgang übrigens im Mittelfeld. Erhoben hat das das Vergleichsportal Netzsieger anlässlich des Welttoilettentages am kommenden Samstag.