Wels: Sexattacke auf 30- Jährige am helllichten Tag

Sexattacke auf offener Straße in der Welser Innenstadt: Am helllichten Tag wurde eine 30- jährige Frau von drei Unbekannten sexuell belästigt. Die Einheimische war Freitagmittag in der Fußgängerzone unterwegs, als das Trio - die Männer unterhielten sich in einer fremden Sprache - die Frau plötzlich von hinten packten und sie mehrmals unsittlich anfassten.