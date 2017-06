Weiterhin beste Stimmung am Donauinselfest

Auch am zweiten Tag des Wiener Donauinselfests herrschten bis zum Abend strahlender Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad Celsius für die Besucher, die am Nachmittag in bester Stimmung waren und den Schatten und das kühlere Donauufer suchten. Immerhin wehte zwischendurch ein leichter Wind. Kanzler Christian Kern (SPÖ) stattete dem Event leger gekleidet - in Jeans, T- Shirt und Turnschuhen - einen Besuch ab.