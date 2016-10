Wechselwille bei Strom und Gas so stark wie nie

Sowohl bei Strom als auch bei Gas wechselten in den ersten zehn Monaten 2016 mehr Haushalte ihren Anbieter als im gesamten Vorjahr. Zwar liegen die Wechselraten bei Strom (4,5 Prozent) und Gas (5,5 Prozent) nach wie vor unter dem EU- Schnitt. Neue Energieanbieter und hohe Preisersparnisse führen heuer dennoch zu einem Rekord, so eine Studie von durchblicker.at .

Ein Umstieg beim Stromanbieter sparte 2016 im Durchschnitt 245 Euro, beim Gasanbieter 400 Euro. Auf drei Jahre gerechnet konnte ein Haushalt bis zu 1756 Euro Gas- und 1005 Euro Stromkosten sparen (siehe Grafik).

Wechselfreudigste Haushalte in Wien

Die wechselfreudigsten Haushalte gibt es in Wien, Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark, am seltensten gewechselt wird in Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Das Gefälle liegt an Preisunterschieden der Anbieter, die im Osten höher sind als im Westen.

56 Prozent der Wechsler ist Strom aus erneuerbaren Quellen ein Anliegen.