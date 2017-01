Was uns die Regierung als Erfolg verkaufen will

Sieben Tage hat die Regierung mit viel Aufwand und noch mehr Drama um die Erneuerung ihres Arbeitsprogramms gerungen. Ob Ergebnis und Wirkung in einem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand stehen, wird sich erst zeigen. Am Sonntagabend hat ÖVP- Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner jedenfalls bekannt gegeben, dass man sich auf ein Paket geeinigt habe. Was vom "Plan A" von SPÖ- Kanzler Chrisitan Kern und dem "Österreich- Pakt" des ÖVP- Finanzministers Hans Jörg Schelling am Ende geblieben ist, werden die Spitzen der Koalition so oder so als Erfolg verkaufen.