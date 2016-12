Was Sie für Ihr Geld noch heuer erledigen sollten

B ausparprämie und Pensionsvorsorge

Wenn Sie vorhaben, einen Bausparvertrag abzuschließen, sollten Sie das noch im alten Jahr tun, damit Sie sich auch noch für 2016 die volle staatliche Prämie sichern können - das sind 1,5 Prozent bzw. maximal 18 Euro auf eine jährliche Sparleistung von 1200 Euro. Auch die staatlich geförderte Zukunftsvorsorge wartet mit einer staatlichen Prämie: 4,25 Prozent können für eine maximale Sparleistung von 2676,89 Euro gesichert werden. Auch hier gilt: Sie können bei Abschluss im Dezember eine Jahresprämie einzahlen und die gesamte Förderung für 2016 erhalten.

Ausgaben generieren

In Ihrer Arbeitnehmerveranlagung bzw. Einkommensteuererklärung können Sie nur jene Ausgaben geltend machen, die auch wirklich 2016 getätigt wurden. Hatten Sie daher in diesem Jahr noch keine Zahlungen für Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen, kann es sich lohnen, darüber nachzudenken, ob Sie noch sinnvolle Ausgaben in diesen Bereichen finden.

Klassiker sind Ausgaben für Weiterbildungsmaßnahmen oder Anschaffungen, die zumindest teilweise dem beruflichen Bereich zuzuordnen sind, wie etwa der Kauf eines Laptops, Handys oder Navigationsgeräts oder das Abo einer Fachzeitschrift. Aber auch Kosten für medizinische Heilbehandlungen oder Medikamente können abgesetzt werden. Überlegen Sie, eine Therapie noch heuer oder im nächsten Jahr zu machen, kann es sich auszahlen, dies vorzuziehen.

Ein weiterer Punkt: Spenden an anerkannte Organisationen (bis maximal zehn Prozent der Vorjahreseinkünfte) und Beiträge zu Religionsgemeinschaften (bis 400 Euro) können im Rahmen der Sonderausgaben abgesetzt werden.

Belege sammeln

Speziell Einnahmen- Ausgaben- Rechner müssen jetzt darauf achten, auch wirklich alle erforderlichen Rechnungen im Original beisammenzuhaben. Kontrollieren Sie, wo Ihnen gegebenenfalls ein Beleg fehlt, damit Sie diesen noch rechtzeitig anfordern können.

Kontoauszüge auf Vollständigkeit prüfen

Um wirklich alle Ausgaben nachvollziehen zu können, müssen Sie Ihre Kontoauszüge vollständig vorliegen haben. Entdecken Sie erst im kommenden Frühjahr, dass Ihnen Auszüge fehlen, kann es sein, dass Sie diese dann teuer anfordern und nacherstellen lassen müssen. Denn viele Banken haben Kontodaten nur 13 Monate lang unmittelbar in den Systemen zum Abruf.