Was macht denn dieses UFO mitten in Wien?

Keine Angst - es gibt keinen UFO- Alarm in der Bundeshauptstadt, auch wenn sich die Agentur durchaus Mühe gegeben hat, das Szenario echt wirken zu lassen.

Foto: Kreativagentur Jakob Kattner

Absperrbänder umschließen die vermeintliche Absturzstelle in St. Marx, Personen in weißen Schutzanzügen laufen über das Areal, in dessen Mitte sich das abgestürzte und völlig ramponierte Flugobjekt befindet. Auch an Schutt, Staub und Steinbrocken nach dem "Einschlag" wurde selbstverständlich gedacht. Abgerundet wird alles von einem weißen Zelt, in dem - Sci- Fi- Fans wissen es natürlich - Untersuchung an dem Flugobjekt und seinen Passagieren durchgeführt werden.

Aber genug gespaßt. Was steckt nun wirklich hinter dem "UFO- Absturz"? "Damit wurde die neue künstliche Intelligenz eines großen Telekommunikationsanbieters begrüßt", so Dr. Jakob Kattner von Warda Network.