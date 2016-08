Was die Österreicher im Schlafzimmer nervt

Vor allem älteren Menschen ist die Konsole im Schlafzimmer ein Dorn im Auge. Für 66 Prozent der Generation 60+ ist das ein absolutes "No Go", von den unter 40- Jährigen sehen dies nur 39 Prozent so. Generell stören sich ältere Österreicher an Vielem stärker als die jüngeren, so auch an Fernsehergeräten (41 Prozent) und Handys (31 Prozent) im Schlafzimmer. Das Smartphone auf dem Nachttisch ist für die meisten der jungen Generation hingegen kein Problem - nur neun Prozent sind genervt, wenn es neben dem Bett leuchtet, vibriert oder klingelt.

Frauen von überquellenden Wäschekörben genervt

Bei den Frauen liegt die Spielkonsole auf Platz eins der nervigsten Gegenstände (59 Prozent) im Schlafzimmer. Einen direkten Platzverweis erteilen viele Frauen auch allem, was an die Hausarbeit erinnert: Staubsauger, Bügelbrett und Co. sind für 48 Prozent ein absolutes Ärgernis. Herumliegende Socken und überquellende Wäschekörbe sind fast genauso unerwünscht (44 Prozent).

Männer wollen keine Haustiere im Schlafzimmer

Die Männer ticken laut der Umfrage etwas anders: 48 Prozent dulden keine Haustiere im Schlafzimmer. Bei Spielkonsolen (43 Prozent) und Haushaltsgeräten (41 Prozent) sind die Männer hingegen etwas toleranter als Frauen.

Im Februar 2016 wurden repräsentativ 500 Online- Nutzer ab 18 Jahren im Auftrag des Immobilienportals immowelt.at befragt.