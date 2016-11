Warum Jugendliche Gewaltvideos ins Netz stellen

In dem Video ist die 15- Jährige zu sehen, wie sie ohne Gegenwehr die Attacken der Jugendlichen über sich ergehen lässt. "Es könnte sich durchaus um ein Aufnahmeritual handeln, weil sie sich nicht gewehrt hat. Es kann aber auch sein, dass sie sich gedacht hat, wenn ich gerade stehen bleibe, dann wird die Gewalt nicht schlimmer", sagt Pinterits. "Die Tat ist aber die gleiche, es bleibt gleich schlimm. Es ist eine Jugendliche, die im Netz von anderen Jugendlichen geschlagen und gedemütigt wird."

Einen Grund für die Tat zu benennen sei schwierig. "Der Hintergrund kann vieles sein: Armut, Zorn auf andere Kids, denen es besser geht, eigene Gewalterfahrungen, sich nicht geliebt fühlen. Das sind Menschen, die kein Selbstwertgefühl haben. Sie brauchen Unterstützung", sagt Pinterits. "Das ist immer ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Dieser Kick, 'Ich bin berühmt, ich habe was geschafft', ist in dem Moment so groß, dass die Konsequenzen für die Jugendlichen nicht so wichtig sind."

Video verbreitete sich rasant auf Facebook

Die schnelle Verbreitung des Videos in den sozialen Netzwerken sieht die Jugendanwältin als Problem. Dieser Meinung ist auch Thorsten Behrens von Safer Internet. Die Initiative unterstützt Kinder und Jugendliche bei einem verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. "Unsere Empfehlung ist immer, es nicht noch mehr zu teilen, die Aufmerksamkeit für das Video möglichst gering zu halten. Weil das könnte Nachahmer animieren", sagt Behrens.

Ein Freund besuchte Patricia im Spital. Foto: facebook.com

Das Video wurde mehr als vier Millionen Mal angesehen. "Wenn man will, dass es schnell verschwindet, dann müssen so viele wie möglich das Video bei Facebook melden. Je öfter es gemeldet wird, desto eher wird Facebook das Video löschen", sagt Behrens. "Das Problem ist, dass das Video in erster Linie nicht gegen die Nutzungsbedingungen widerspricht."

Experte rät: Melden Sie Gewalt und Hass!

Er rät Usern dazu, nicht nur das Video, sondern auch die Hasspostings zu melden. Für die Jugendanwältin sind Erwachsene in sozialen Netzwerken kein gutes Vorbild, da diese selbst Hasspostings verfassen: "Jugendliche sind der Spiegel unserer Gesellschaft."

Pinterits rät Eltern, sich vermehrt mit sozialen Netzwerken auseinanderzusetzen, in denen sich ihre Kinder aufhalten. Die Expertin betrachtet Anti- Gewalt- Trainings oder den außergerichtlichen Tatausgleich für die jugendlichen Täter als gute Lösungen.

In letzter Zeit gab es laut den Experten nicht viele solcher Fälle. "Vor zwei Jahren war das ein ganz großes Thema. Solche Wellen gibt es immer wieder, seit die Inhalte über Smartphones so schnell verbreitet werden können", sagt Behrens. Mehr Infos zum sicheren Umgang mit sozialen Medien gibt's auf Saferinternet.at .