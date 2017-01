Noch heute, am Dreikönigstag, und am kommenden Wochenende sind in Österreich die Sternsinger unterwegs. Am Dienstag haben sie beim unterlegenen Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer (FPÖ) vorbeigeschaut, der ein Foto davon auf Facebook gestellt hat. Seine Fans nahmen das sogleich zum Anlass, das Fehlen des Dunkelhäutigen der Heiligen Drei Könige zu beanstanden. Sie fragen sich: "Warum darf es keinen schwarzen König mehr geben?"