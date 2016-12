Waldbrand in Tirol hielt Einsatzkräfte auf Trab

Kurz nach 11 Uhr begannen die Flammen auf der Lifttrasse zu lodern. Bislang ist unklar, wie es zum Brandausbruch kommen konnte. Am Nachmittag war das Feuer weitgehend unter Kontrolle, die Einsatzkräfte bekämpften noch die restlichen Glutnester.

Zweiter Waldbrand in Tirol in zwei Tagen

Bereits am Freitag war es in Tirol zu einem Waldbrand gekommen. Ein bis dato Unbekannter hatte aus einer Gondel im Skigebiet in Alpbach (Bezirk Kufstein) einen Böller geworfen.

Dieser entzündete dann im Bereich der Lifttrasse im trockenen Waldgebiet das Feuer, so die Polizei. Die Flammen breiteten sich rasch aus, 50 Mann der Feuerwehren Alpbach und Inneralpbach konnten den Brand aber eindämmen und schließlich löschen.