Wahnsinns Stimmung beim Linzer "Krone"- Fest!

Linz ist in Partylaune! Die Menschen toben auf dem Hauptplatz, und feiern mit den Stars des "Krone"- Festes. Am meisten freut sich das Publikum am Freitag auf Cro. Der deutsche Rapper mit der Panda- Maske zieht die Massen in Oberösterreichs Landeshauptstadt. krone.tv ist für Sie vor Ort, um die einzigartige Stimmung einzufangen.

Foto: Horst Einöder

Für jeden etwas dabei

Cro ist selbstverständlich nicht die einzige Attraktion. Die Oberösterreich Krone hat wie immer ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Hier ist für jeden etwas dabei. Bei der "Radio OÖ" - Schlagerbühne zeigt sich ein Fan begeistert: "Das Krone Fest ist einmalig auf der ganzen Welt!" Wir wollen wissen, worauf er sich am meisten freut. "Auf die Paldauer!" Da heißt es noch ein wenig durchhalten, seine Favoriten treten um 21 Uhr als letzter Act der "Radio OÖ" - Schlagerbühne auf. Bei dem tollen Angebot ist das für ihn aber kein Problem. "Das Wetter passt, Bier passt, die Musik passt, alles passt!", ist der Schlager- Fan vollends zufrieden.

Foto: Markus Wenzel

"Für mich ist das cool, dass man gratis hergehen kann und ein paar coole Bands erleben kann. Ich bin selbst auch Musiker, da hört man doppelt gerne zu", erklärt uns ein gut gelaunter Besucher bei der "Sparkassen" Haupttribüne.

1) Auf der "Sparkasse"-Hauptbühne am Hauptplatz tritt unter anderem Rainhard Fendrich auf. Foto: viennareport.at

Starparade am Hauptplatz

Filetstück des Linzer "Krone"- Festes ist die "Sparkasse"- Hauptbühne am Hauptplatz. Dort warten Superstars wie Rainhard Fendrich (o.), Cro oder Michael Patrick Kelly. Weiters dabei: Vona, Lions Head, KSFreak & Krappi, Leo Aberer, Laith Al- Deen, Ten Years After und Namika.

2) Melissa Naschenweng gibt auf der Pfarrplatzbühne so richtig Gas! Foto: Markus Wenzel

Schlager- Hits auf dem Pfarrplatz

Auf der "Radio OÖ"- Schlagerbühne genießen Fans Lieblinge wie Melissa Naschenweng (o.) und Bernhard Brink oder die Edlseer beim "Krone"- Frühschoppen am Fest- Samstag (ab 11.30 Uhr) hautnah. Auch am Programm: Innkreis Buam, Lara Bianca Fuchs, Schneiderwirt Trio, Mario & Christoph, Die Paldauer, Die Granaten, Spitzbua Markus, Die Echt Urigen Mander, Marlena Martinelli, Die Dorfstürmer, Petra Frey und Nordwand.

3) Edle Töne hallen etwa vom Dionysos Quartett durch den Arkadenhof des Landhauses. Foto: Chris Koller

Edle Töne im Landhaus

Für edle Töne aus den unterschiedlichsten Musikepochen sorgt auf der "Land OÖ"- Klassikbühne im Landhaus- Arkadenhof auch das Dionysos Quartett (o.). Die Atmosphäre in dem Traum- Innenhof ist einfach einzigartig. Weiters: Ensemble Vario Brass, Mundharmonika Quartett Austria, son Y alma, Capella Concertante und das Johann Strauß Ensemble.

4) Fest dabei beim Linzer "Krone"-Fest 17 ist auch Gerold Rudle. Dort sind Lacher fix! Foto: Markus Wenzel

Hier darf gelacht werden!

Gags und Pointen am laufenden Band warten traditionell am Fest- Samstag (ab 17 Uhr) auf der "AK"- Kulturbühne im "Sparkasse"- Arkadenhof. Dafür sorgen heuer Christof Spörk, Kaufmann- Herberstein, Manuel Dospel und Gerold Rudle (o.).

5) Die Rynhrd Boegl Group serviert in der Alstadt einen coolen Sound-Mix. Foto: "Krone"

Altstadt mit Sound- Mix

Auch am Alten Markt in der Altstadt bei der Herberstein- Bühne wird gefeiert. Die Rynhrd Boegl Group (o.) und Co. servieren einen coolen Sound- Mix. Weiters: Souleen, Shaka Pur, Max Grubmüller Trio, Sabine Stieger & Band, Gerhard., Johnny M. & the Toothbreakers, Höfler- Mittermayr und Cook and Friends.

6) Der Wolfgangsee ist mit den Botschafterinnen Sigrid und Marina im Bereich Bethlehemstraße dabei. Foto: Horst Einöder

Schönes vom Wolfgangsee

Mit seinen Botschafterinnen Sigrid & Marina (o.) und viel Flair zeigt sich der Wolfgangsee im Bereich Bethlehemstraße/Landstraße von der schönsten Seite. Am Programm: Aberseea Musi, Wolfganger Bierbauchmusi, Edelweiß3, Wolfgangseer Tanzlmusi und Kinder- Trachtengruppe.

7) Am Landhausplatz lässt sich eine Vielzahl an Schmankerln verkosten. Foto: Markus Wenzel

Feiner Genussplatz

Ein Vielzahl an Köstlichkeiten aus dem Genussland Oberösterreich lassen sich am Landhausplatz verkosten. Tourismus- und Jungendschutzinfos runden das Programm genauso ab wie kostenlose Führungen auf den Landhausturm.

8) Vier gewinnt heißt es etwa im Landhauspark gegenüber dem Schauspielhaus. Foto: Markus Wenzel

Sportliche Action

Kids und Jugendliche, die sich an den Festtagen noch zusätzlich ein wenig austoben möchten, haben dazu im Landhauspark (gegenüber vom Schauspielhaus) die Möglichkeit. Es warten Sport- und Geschicklichkeitsspiele mit viel Action.

9) Feuerwehr-Oldtimer gibt es beim Linzer Schloss zu sehen. Foto: Horst Einöder

Tatü- Tata im Linzer Schloss

Feuerwehr- Oldtimer haben bereits am Donnerstag im Schlossmuseum für den Festauftakt gesorgt. An den Festtagen wartet noch freier Eintritt ins Museum.

10) 30 Winzer laden zur Weinverkostung ins Weindorf - eines der vielen Highlights am "Krone"-Fest. Foto: Markus Wenzel

30 Winzer im Weindorf

Genießen und Flanieren ist im Weindorf (Landhauspark- Promenade) angesagt. Hier warten 30 Winze mit ihren Tröpferln. Die Hausbergmusi sorgt für passende Stimmung.

11) Probesitzen in einer Zugmaschine? Bei den "Friends On The Road" ist das für alle möglich. Foto: Harald Dostal

Grand- Prix- Flair auf der Promenade

Probesitzen in einer Zugmaschine, spannende Infos zum Thema Lastkraftwagen, ein etwas anderes Kaffeehaus oder ein Lkw- Grand- Prix auf einer Miniatur- Rennstrecke: All das wartet bei "Friends On The Road" auf der Promenade.

12) Joana Plankl heizt den Fest-Gästen mit fetten Beats im Ursulinenhof ein. Foto: "Krone"

Stadliebe mit Top- DJs

Die Fans von feiner elektronischer Musik tanzen in der Stadtliebe im Ursulinenhof zu den Beats von Top- DJs wie Joana Plankl (re.). Ebenfalls am Line- up: Friedrich Mücke, in- style, Wild Culture, Mark Neo, Merlin Milles, Oliver David und Rene Rodrigezz.

13) Für die ganz Kleinen gibt's Funtasia-Spaß im maxi-kindertreff am Martin-Luther-Platz. Foto: Markus Wenzel

Ein Paradies für die Kinder

Mit dem maxi- kindertreff verwandelt sich der Martin- Luther- Platz zum eigenen Reich mit Funtasia- Spaß für die Kids. Mit Kinderschminken, Zauberer, ABC- Quiz, Muts- Kids, Kasperltheater, Hüpfburg, Rodeoreiten, Trettraktor- Führerschein, Rätselrallye und noch vielem mehr.

14) Die Flamingos servieren im Linzer Stadtbräu Josef eine ausgelassene Portion Rock 'n' Roll. Foto: Markus Wenzel

Oldies im Linzer Josef

Eine ausgelassene Portion Rock 'n' Roll serviert das Linzer Josef. Hier garantieren die beiden heimischen Kultbands Jupiters und Flamingos (o.), dass ordentlich die Post abgeht. Und Mittanzen ist im Stadtbräu ausdrücklich erwünscht.

Wir wünschen viel Spaß und eine tolle Zeit mit Ihrer Kronen Zeitung!