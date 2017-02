Wahlreform: Vorwahltag und Hofburg- "Entrümpelung"

Die beiden Klubobmänner Andreas Schieder (SPÖ) und Reinhold Lopakta (ÖVP) bezeichneten diese Kompetenzänderungen als "Entrümpelung". Konkret geht es um folgende Punkte: Auflösung oder Einberufung des Nationalrates durch den Bundespräsidenten, dessen Strafrechtskompetenzen (Begnadigung oder Niederschlagung) und die Ehelicherklärung. Das Recht auf Ernennung von Bundesbeamten soll zumindest eingeschränkt werden. Für die Kompetenzbereinigung ist eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Die Klubobleute Lopatka und Schieder bei der Präsentation der Wahlrechtsreform Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Zweiter Wahltag soll Beteiligung erhöhen

Ein weiterer Wahltag in der Woche vor dem eigentlichen Wahltermin soll gemäß dem steirischen Modell die Wahlbeteiligung fördern. "Das hat sich erst jüngst bei der Grazer Gemeinderatswahl gut bewährt, wir wollen das auch für österreichweite Wahlen übernehmen", so Schieder. Außerdem sollen die Wahlkarten gleich am Wahltag ausgezählt und Barrieren für Menschen mit Behinderungen, die diese an der Teilnahme an Wahlen hindern könnten, abgebaut werden.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Auch weitere Empfehlungen der Enquetekommission "Stärkung der Demokratie" sollen umgesetzt werden - unter anderem eigene Plenarsitzungen und Ausschüsse für Volksbegehren mit Rederecht der Bevollmächtigten oder elektronische Einbringung von Bürgerinitiativen.

Stimmen einer Oppositionspartei notwendig

Nicht einer Meinung sind Schieder und Lopatka in der Frage des E- Votings für Auslandsösterreicher - dieses soll ebenfalls im Rahmen einer Enquete diskutiert werden, ebenso die Fragen Mehrheitswahlrecht und Frauenquote. Über das Wahlrecht und die Hofburg- Kompetenzen wird jetzt ausführlich mit der Opposition verhandelt. Beschlossen werden soll das Demokratiepaket bald, die Wahlrechts- und Kompetenzreform spätestens im Herbst.

Foto: APA/HANS PUNZ