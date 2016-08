Wahlkampfauftakt: So will Norbert Hofer gewinnen

Am Montag hat Norbert Hofer so richtig mit dem Wahlkampf für die Wiederholung der Bundespräsidenten- Stichwahl losgelegt: "Heraus aus der Hofburg, hin zu den Leuten", gab der freiheitliche Kandidat die Richtung vor. Zudem versprach er im Falle seines Sieges eine besonnene Amtsführung und stellte klar, wie er den Urnengang am 2. Oktober 2016 für sich entscheiden will.