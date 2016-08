Wahlkampf: Van der Bellen griff zum Schießprügel

Bereits am Dienstag hatte der von den Grünen unterstützte Präsidentschaftskandidat seine neue Plakatkampagne präsentiert . Dabei setzt er erneut auf den Begriff "Heimat". Für ihn sei dies verbunden mit der Verpflichtung, "dass sich auch alle in dieser Heimat Österreich wohlfühlen können", meinte Van der Bellen bei der Präsentation im Wiener Palais Schönburg. Er sei "mehr denn je bereit", am 2. Oktober wieder zu gewinnen.

Angesichts der Unterstützung der vergangenen Wochen ist sein Wahlkampfmanager Lothar Lockl zuversichtlich, "dass der nächste Bundespräsident wieder Alexander Van der Bellen heißen wird".

Präsidentschaftskandidat Van der Bellen setzt erneut auf den Begriff "Heimat". Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Bisher über eine Million Euro an Spenden gesammelt

Stolz zeigte sich Lockl am Dienstag über die mehr als eine Million Euro, die aus der Bevölkerung bisher für die Kampagne gespendet wurde. Dadurch seien diesmal rund 3000 Großflächenplakate (statt vorher 1900) und 22.000 Kleinflächenplakate (bisher 13.000) möglich, auch in kleineren Gemeinden. Die Kosten konnte Lockl auf Nachfrage noch nicht nennen, ob es mehrere Plakatwellen geben wird, verriet er ebenfalls nicht.