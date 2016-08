Wahlkampf- Bus von Van der Bellen beschmiert

Farbangriff auf ein Wahlkampfauto von Bundespräsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen in der Nacht auf Montag in Wien- Alsergrund: Unbekannte besprühten den schwarzen Kleinbus, der in der Nähe des Rooseveltplatzes abgestellt war und mit dem Aktivisten des Teams regelmäßig zu den Veranstaltungsorten gebracht werden.