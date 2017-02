Waffenarsenal bei Rettungseinsatz in Wien entdeckt

Im Zuge eines Rettungseinsatzes am Sonntagabend in der Wiener Leopoldstadt hat die Polizei in der Wohnung eines Pensionisten Dutzende Waffen sichergestellt, darunter sogar ein Maschinengewehr und eine Sprenggranate. Als die Beamten eintrafen, war der 74- Jährige bereits reglos. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg.