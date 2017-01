Wählervertrauen: Kurz hängt Mitterlehner ab

Nicht nur in der Wiener SPÖ wird derzeit um die Führungspositionen gerungen - auch in der ÖVP brodelt es. Dort sogar auf Bundesebene, denn obwohl Vizekanzler Reinhold Mitterlehner immer wieder betont, es gebe keine Führungsdebatte, wird immer wieder Außenminister Sebastian Kurz als sein möglicher Nachfolger ins Spiel gebracht. Und das wohl nicht zu Unrecht: In einer kürzlich veröffentlichten Umfrage liegt der junge Minister in so gut wie allen Bereichen vorne - und zwar nicht nur gegenüber Mitterlehner, sondern auch gegenüber Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache.