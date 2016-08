VP- Chef Mitterlehner heute im ORF- "Sommergespräch"

Bei den aktuellen Umfragen liegt die ÖVP derzeit nur auf dem dritten Platz, auch in der Kanzlerfrage hinkt der schwarze Parteichef hinterher. Die Gerüchte, dass er bald von Außenminister Sebastian Kurz abgelöst werden könnte, häufen sich. "Die Frage des Spitzenkandidaten entscheiden wir dann, wenn sie ansteht", sagte Mitterlehner vor Kurzem in der "Krone".

Heute wird er zu Europa, zu anstehenden Reformen und zur Wirtschaftspolitik der ÖVP Stellung nehmen. In erster Linie wird es aber erneut um die Flüchtlingskrise und den Streit der Koalition in der Asylpolitik gehen. Die von der SPÖ geforderte Maschinensteuer lehnt Mitterlehner strikt ab - diese belaste Investitionen und hemme den Fortschritt, so der ÖVP- Chef.

Wem Mitterlehner bei der Bundespräsidenten- Stichwahl seine Stimme geben wird, wollte er bisher nicht verraten. Auch für ihn gelte das Wahlgeheimnis.

Vor Mitterlehner hatten bereits FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache , Grünen- Chefin Eva Glawischnig , NEOS- Obmann Matthias Strolz und Team- Stronach- Bundesparteiobmann Frank Stronach ihre "Sommergespräche" absolviert.