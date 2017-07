Vorfall mit 2 AUA- Jets: Crash- Alarm warnte Piloten

In Alarmbereitschaft sind beim Wiener Flughafen Schwechat kürzlich zwei Piloten versetzt worden: So war der Abstand zwischen einem nach Montenegro startenden Airbus A319- 100 und einer aus Prag kommenden Dash 8- 400 unter dem vorgeschriebenen Minimum, was das automatische Warnsystem (TCAS) an Bord auslöste. Die Sicherheit der Passagiere sei aber zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, so Markus Pohanka, Sprecher der Austro Control.