Vorarlberger bei Raubüberfall in Venezuela getötet

Den gelernten Maschinenschlosser Wilmar Kuno Permoser aus Vorarlberg hatte es schon in den 1970er- Jahren ins Ausland gezogen. Der Techniker wollte sein Glück in Südamerika suchen. Nach einem erfüllten Berufsleben sah der 73- jährige Wahl- Venezulaner seinem Lebensabend mit Familie in San Joaquin, einer 18.000- Einwohner- Stadt, entgegen.

Überfall eskalierte

Wie erst jetzt bekannt wurde, war es schon in der Nacht auf den 6. Februar in dem gut eine Autostunde von der Hauptstadt Caracas entfernten Domizil zu einem tödlichen Überfall gekommen. Zwei bewaffnete Räuber wollten den Österreicher überfallen, doch die Tochter entdeckte das Duo in der Garage und schrie um Hilfe. Das Familienoberhaupt aus Bregenz griff zu einer Pistole und wollte die zwei Täter damit vertreiben. Doch dann eskalierte die Situation: Ein Räuber drang in das Schlafzimmer ein, es kam zum Schusswechsel!

Der Österreicher und einer der Eindringlinge wurden getötet, die Tochter (33) erlitt einen Bauchschuss. Sie ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Eine weitere Kugel verfehlte die Ehefrau haarscharf. Der zweite Räuber ist nach wie vor auf der Flucht.

Matthias Lassnig, Kronen Zeitung