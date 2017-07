Von Zug angefahren: Tote neben Gleisen entdeckt

Zu dem Unglück war es laut Polizei bereits am Dienstag, gegen 22.30 Uhr, etwa 200 Meter vom Bahnhof Neusiedl entfernt gekommen. Die 54- Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See war auf den Gleisanlagen unterwegs gewesen und vom letzten Zug, der von Wien nach Wulkaprodersdorf fuhr, erfasst worden.

Nur 200 Meter vom Bahnhof Neusiedl kam es zum Unglück. Foto: googlemaps.com

Der Zugführer dürfte die Frau nicht bemerkt haben. Fremdverschulden werde ausgeschlossen, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland.

Opfer von Gleisanlage geschleudert

Die Frau war durch den Aufprall neben die Gleisanlagen geschleudert worden. Ihre Leiche wurde erst am Mittwoch gegen 9 Uhr vom Lokführer eines Zuges Richtung Wien bemerkt. Die Bahnstrecke wurde daraufhin für drei Stunden gesperrt.