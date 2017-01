Von Flammen im Schlaf überrascht: Ein Toter in NÖ

Das Feuer war gegen 2 Uhr im Obergeschoß des Hauses in Brand- Laaben (Bezirk St. Pölten- Land) ausgebrochen. Nachbarn hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Das Haus stand in Vollbrand, als sich mehrere Atemschutztrupps in das Innere vorkämpften und schließlich den toten Mann fanden, berichtete das Landesfeuerwehrkommando.

Löschwassertransport im Pendelverkehr

Obwohl das Feuer rasch unter Kontrolle war, gestaltete sich die Brandbekämpfung laut Landeskommando schwierig: Weil sich das Wohnhaus außerhalb des Ortszentrums befindet und keine Hydranten zur Verfügung standen, musste Löschwasser im Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen herangeschafft werden.

Weitere Personen dürften sich nicht im Haus befunden haben, hieß es von der Feuerwehr. Es handelt sich bereits um das zweite Todesopfer bei einem Brand in Niederösterreich in diesem Jahr. Im Vorjahr waren laut Landeskommando 13 Menschen im Bundesland bei Bränden gestorben.